VLAHOVIC, Due alternative: Bayern Monaco o Chelsea

Le piste che potrebbero presto scaldarsi, in casa Juventus, per quel che riguarda il possibile addio di Dusan Vlahovic, sono Bayern Monaco o Chelsea. Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro del centravanti serbo. Data la difficoltà nell'arrivare a Harry Kane del Tottenham, i bavaresi potrebbero presto irrompere nella corsa per il suo cartellino. Una situazione calda ed in divenire, che questa settimana potrebbe vivere le sue fasi più calde visto anche l'imminente inizio della stagione 2023/2024.Per il momento l'ipotesi resta lì sullo sfondo, ma non è detto che la pista tedesca non possa scaldarsi all'improvviso, col Bayern pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro a cui difficilmente la Juventus potrebbe dire di no. Soldi che, nel caso, servirebbero a sistemare la situazione finanziaria e a dare l'assalto a Romelu Lukaku, erede individuato da tempo dell'ex Fiorentina in caso di uscita.



Intanto, tra oggi e domani, gli uomini mercato bianconeri avranno un contatto diretto coi colleghi del Chelsea per portare avanti l'operazione scambio con Big Rom: la Juventus sta valutando come intavolare la trattativa, ma nell'eventuale scambio non scenderebbe al di sotto dei 40-50 milioni di euro come compensazione economica oltre al cartellino del belga. Col giocatore la Juventus avrebbe già una base di accordo sulla parola: un ricco triennale da circa 8 milioni di euro netti a stagione più bonus con in più l'opzione per prolungare per una quarta stagione.