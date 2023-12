VIOLA, Tre punti d'oro. Ma che sofferenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tre punti sofferti, magari pure immeritati, ma fondamentali per continuare a sognare la Champions League. Il Corriere Fiorentino analizza così la partita di ieri tra Fiorentina e Verona. Una gara che dimostra come siano pesanti per i viola le assenze Nico Gonzalez e Bonaventura(ieri nel primo tempo mancava anche Arthur). Italiano decide allora di schierare dal primo minuto sia Beltran che Nzola per partire forti e andare ad aggredire il Verona. L'approccio dei viola alla partita però è orribile, e infatti dopo un minuto il Verona ha subito l'occasione di andare in vantaggio su calcio di rigore grazie ad un regalo di Terracciano.

Il portiere viola però rimedia parando il tiro di Djuric e poi compiendo una serie di miracoli nel corso della gara. I primi 45 minuti se ne vanno via con un Verona sprecone e con una delle prestazioni peggiori della Fiorentina da quando c'è Italiano in panchina. Nel secondo tempo il tecnico siciliano rivoluziona la squadra con l'inserimento di Arthur, Kouame e Barak, per Lopez, Sottil e Nzola. La Fiorentina riesce ad ingranare la marcia e da un pallone sporco in mezzo all'area avversaria Beltran riesce a trovare la rete del vantaggio. 1-0 Fiorentina e tre punti importantissimi per la squadra viola.