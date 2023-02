VIOLA, Da Berna a Vlahovic: quanti affari con la Juve

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto in vista di Juventus-Fiorentina, in programma questa sera. Quella tra Viola e bianconeri è stata una partitissima anche in chiave mercato a partire dal luglio del 2017. Fu in quell’estate che la società gigliata firmò al tavolo dei bianconeri una maxi-operazione per la cessione di Federico Bernardeschi. La trattativa si chiude sulla base di 40milioni più bonus, che finirono in due tranche nelle casse della Fiorentina. Tre anni più tardi a Torino finisce Federico Chiesa, che permette alla Fiorentina di portare a casa un assegno totale di 60 milioni di euro. Uno scatto in avanti di due anni (gennaio 2022) e Fiorentina e Juventus mettono la firma su una nuova operazione che riscrive la storia del mercato fra i due club (e non solo).E’ durante la sessione invernale degli affari che si chiude l’avventura in viola di Dusan Vlahovic: 70 milioni cash, più un bonus da stabilire di altri 10 milioni. Insomma, Juventus-Fiorentina si è giocata spesso anche sui tavoli del mercato. Mercato che, senza lo stesso esito, ha visto i due club parlare anche di altri giocatori. In particolare, prima Milenkovic e poi Igor sono giocatori sui quali la Juventus ha chiesto informazioni in diverse occasioni, con l’obiettivo di ridisegnare il reparto arretrato.La mossa su Milenkovic risale all’estate 2021. Il sondaggio per Igor all’estate scorsa.