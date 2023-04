VIOLA, Caccia al poker in trasferta: manca da 10 anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si analizza la sfida di oggi in chiave viola tra Monza e Fiorentina, definita una gara utile per mantenere viva la fiammella per riconfermarsi tra le sette sorelle di Serie A per il secondo anno di fila, sebbene da 72 ore il settimo posto sia tornato ad essere distante sette punti. Non è ancora arrivato il momento di scegliere per la Fiorentina. Per quanto ardua, anche la rincorsa all'Europa attraverso il campionato deve rimanere per i viola un obiettivo sensibile. A Monza Biraghi e compagni vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva in trasferta del campionato senza subire gol (un filotto record che non si verifica addirittura dal maggio 2013) e Vincenzo Italiano è pronto a riproporre in campo, stavolta tutti insieme, quei big della rosa che nelle ultime uscite per un motivo o per un altro sono rimasti a guardare i propri compagni.