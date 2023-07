V.PARK, Giovedì 20 la riunione per l'ingresso dei tifosi

© foto di Claudio Giovannini

Giovedì 20 luglio, come anticipato da FV, la Fiorentina affronterà in amichevole il Parma, al Viola Park. Sempre lo stesso giorno, si terrà la riunione per la commissione pubblico spettacolo dal cui esito dovrebbe arrivare il tanto atteso via libera per l'ingresso dei tifosi all'interno della struttura, scrive Il Tirreno.

In questa occasione, ci sarà da capire come potrà essere risolta la questione relativa al muro vicino al mini-stadio "Curva Fiesole" che la soprintendenza non ha fatto rimuovere, ma che evidentemente potrebbe rappresentare un ostacolo in termini di sicurezza.