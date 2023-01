TERZIC, Bologna tenta il colpo: Dominguez nell'affare?

Come riportato da La Nazione novità a breve potrebbero arrivare dall’asse Fiorentina-Bologna, con i rossoblù ormai decisi ad affondare il colpo nella direzione di Terzic. Il giocatore può così diventare la sponda giusta per riprendere e magari portare avanti in modo concreto la questione Dominguez. In stand by i discorsi fatti con la Samp per Sabiri, usciti di scena nella direzione dei blucerchiati, Maleh e forse Zurkowski, la situazione può tornare d’attualità con Cabral, mentre in stand by è anche la manovra per riportare in Italia, Brekalo, c’è il Monza.