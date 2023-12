SUPERCOPPA, Si gioca. Ma il Bologna in A sarà rinviato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l’assemblea di ieri, può rientrare la rabbia del dg viola Joe Barone e della società per come si erano messe le cose a Riad, la città che ospiterà la nuova Supercoppa Italiana allargata a quattro squadre. Lo scrive il Corriere Fiorentino che spiega come dopo il sopralluogo che aveva fatto infuriare anche De Laurentiis, le richieste dei club italiani sono state accolte e come gli spagnoli giocheranno tutte le gare nello stadio dell’Al Nassr. Nonostante i 23 milioni sborsati dai sauditi, infatti, sarebbe stato davvero difficile accettare delle strutture arrangiate dopo il balletto delle date delle ultime settimane, ora finalmente ufficiali.

Quindi Napoli-Fiorentina si giocherà giovedì 18 gennaio alle 20 (ora italiana, in diretta in chiaro su Canale 5) e Inter-Lazio venerdì 19 sempre alle 20, così come la finale di lunedì 22 nel caso in cui i viola riuscissero a battere la squadra di Mazzarri. A oggi la Fiorentina giocherà il 14 gennaio contro l’Udinese l’ultima gara di serie A prima della Supercoppa, mentre la sfida per l’Europa (almeno guardando la classifica attuale) col Bologna prevista per il 21 gennaio sarà posticipata, probabilmente a inizio o fine febbraio.