RICCI, Nazionale e contratto in scadenza: e i viola...

Matteo Ricci, centrocampista che il ct Mancini ha premiato con la convocazione in Nazionale dopo un inizio di stagione importante, è in scadenza con lo Spezia e la distanza di 100mila euro tra domanda ed offerta hanno bloccato la trattativa per il rinnovo. Per questo ci pensa la Sampdoria, che vorrebbe cogliere l'occasione e prenderlo a parametro zero, come del resto ci pensa la Fiorentina, che in estate probabilmente dovrà rivoluzionare gran parte della rosa attuale. A riportarlo è Il Secolo XIX.