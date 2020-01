REPUBBLICA, Viola, pareggio amaro e ingenuo

La Fiorentina a Bologna ha fatto i conti con se stessa e con i propri limiti e le sue debolezze, scrive La Repubblica. Orsolini ha messo dentro una punizione spettacolare ma quel fallo a partita finita si doveva evitare. Una serie di ingenuità, come il gol sbagliato da Dalbert o il fatto che proprio pochi secondi prima del tiro da punizione sia stato spostato il secondo uomo dalla barriera. "C’erano due giocatori del Bologna liberi fuori area, che cosa dovevo fare?" ha detto Iachini al termine del match. In ogni caso a Bologna abbiamo ritrovato una Fiorentina ben organizzata, attenta in difesa, che non si è mai aperta e non si è fatta infilare dalle ripartenze. Il rammarico resta ma qualche motivo per sorridere c'è.