REPUBBLICA, Ancora non c'è l'agibilità per il V. Park

Come riporta La Repubblica (Firenze) la strada per l’ingresso dei tifosi al Viola Park resta in salita e a una settimana dall’avvio ufficiale del pre campionato la Fiorentina è al lavoro per trovare la soluzione migliore per far sì che la festa dei supporters avvenga nelle massime condizioni di sicurezza possibile. Il centro sportivo è ancora soggetto alla cantierizzazione e l’accesso agli spettatori dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle regole: la società è in contatto con gli organismi competenti e nei prossimi giorni comunicherà ufficialmente le modalità per entrare. Tutte le ipotesi, ad oggi, sono sul piatto: apertura per tremila spettatori, apertura ridotta a mille spettatori e anche le porte chiuse, soluzione che ovviamente si vorrebbe scongiurare per far vivere a tutti l’atmosfera del nuovo Viola Park.

In caso di apertura c’è da capire se la prelazione sarà data ai tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento Pro, più costoso di quello Easy, ma caratterizzato proprio dalla possibilità di accedere prioritariamente agli eventi del Viola Park, come le partite della Primavera o della Fiorentina Women’s durante l’anno. Nel caso più estremo delle porte chiuse poi il problema di gestione dei tifosi dall’interno si sposterebbe all’esterno del centro sportivo e se non tanto nelle amichevoli con la primavera, con il Sestri Levante e l’Ofi Creta le criticità potrebbero nascere nelle due sfide contro Parma, il 20 luglio e Catanzaro il 23 luglio, anche se per motivi diversi. Intanto Bagno a Ripoli è pronta ad abbracciare la Fiorentina: da oggi tutti gli esercizi commerciali e i negozi del comune esporranno delle bandierine viola per colorare la città e dare il benvenuto al primo vero ritiro in città.