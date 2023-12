RAZZISMO, Brutto episodio tra allievi di Pelago e Fi. Sud

FirenzeViola.it

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Qualche giorno fa nella partita Allievi tra Pelago e Firenze Sud un ragazzino della squadra ospite ha subito una pesante offesa di stampo razzista e per tutta risposta il mister ha riportato i propri ragazzi nello spogliatoio prima del triplice fischio. Tuttavia, al Firenze Sud è stata inflitta la sconfitta a tavolino per 0-3, un punto in classifica e un ammenda di 25 euro.

Una decisione che ha lasciato tutti di stucco, ma che il presidente Lorenzo Gori ha accettato di buon grado, cercando di trasfrormare questo brutto episodio in qualcosa di utile ed educativo: "Massì, vincere o no una partita non cambia molto. Siamo dilettanti, non siamo professionisti. Il nostro obiettivo deve essere quello di avvicinare i ragazzi allo sport, non di arrivare per forza al primo posto della classifica. Il nostro allenatore ha preso una decisione, domenica, che sotto l’aspetto umano è giusta e comprensibile. Comunque, è andata così. La giustizia sportiva prevede determinate conseguenze e a quelle è giusto attenersi. Piuttosto, per noi, era importante che questa vicenda potesse trasformarsi in un che di positivo. Dunque già da domenica, da dopo che la partita era stata interrotta, abbiamo iniziato a ragionare con l’altra squadra, il Pelago, sull’opportunità di rigiocare quell’incontro sotto forma di amichevole. Tutti d’accordo, abbiamo già individuato delle date papabili nella settimana subito dopo Natale. Non è escluso che si giochi in due giorni: il primo tempo nel nostro impianto e il secondo, il giorno dopo, nel loro. O viceversa. Per dare un significato ancora più simbolico alla partita". Lo scrive Tuttosport.