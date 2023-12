RANIERI, Da difensore di scorta a uomo decisivo della Viola

FirenzeViola.it

Da incompiuto a principe d'Europa. Da difensore di scorta a uomo decisivo. Luca Ranieri, scrive La Gazzetta dello Sport, ha fatto tanta gavetta prima di raggiungere certi palcosceni e nel primo posto del girone F c'è tanto di lui, che con tre gol è il difensore più prolifico della competizione.

Spezzino di nascita, Ranieri è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina prima di finire in una lunga girandola di prestiti: Foggia, Ascoli, Spal e Salernitana, dove ha convito Italiano a riprenderselo grazie alla grinta e all'abnegazione che mette in campo e per la quale è un idolo della tifoseria. "Fino a due anni fa non ero pronto per la Fiorentina e per il grande calcio. Mi mancava qualcosa, a livello fisico e anche mentale. Ora sono migliorato, mi sento bene e sono carico. E devo ringraziare Italiano per questa crescita" aveva ammesso qualche giorno fa in conferenza stampa, ma adesso Firenze se lo gode e ben presto potrebbe arrivare anche la chiamata di Spalletti che, come rivelato dallo stesso Ranieri nel post partita di ieri, sarebbe un vero e proprio sogno.