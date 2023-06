QUI SPEZIA, Drago e Zurko già in vendita: la mezzala...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tempo di saldi in casa Spezia anche per i due polacchi ex viola Dragowski e Zurkowski: come riporta questa mattina l'edizione spezzina de Il Secolo XIX, la retrocessione in B del club ligure comporterà la cessione di una serie di giocatori che non possono rimanere in cadetteria e tra di loro ci sono anche sia il portiere (arrivato in bianconero la scorsa estate a titolo definitivo) sia la mezzala, che deve essere ancora riscattata - ma è previsto un obbligo da parte del club di Platek, con la Fiorentina che incasserà 2,2 milioni di euro - ma verrà messa sul mercato (ieri era in sede per discutere già del futuro, visto che il suo ingaggio è molto alto e potrebbe non essere sostenibile in B dallo Spezia).