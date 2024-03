POZZALLO, Famiglia, Vespa Club, Renzi: ultimo saluto a Barone

Il Corriere Fiorentino dà spazio anche alla Messa che ieri, a Pozzallo, è andata in scena in onore di Joe Barone, seguita da vicino da FirenzeViola.it. In prima fila la famiglia, la moglie Camilla e i figli, gli altri parenti e anche il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, accompagnato dal deputato Francesco Bonifazi.

Proprio l’ex sindaco di Firenze ha parlato in esclusiva (QUA tutte le dichiarazioni) a Radio FirenzeViola: “Credo che Joe Barone sia stato e sia ancora un grande amico di Firenze. Anche se ci sono stati momenti di tensione, quando la curva Fiesole canta «uno di noi» dimostra cosa ha rappresentato per Firenze. Per questo ho ritenuto giusto venire qua a Pozzallo e dare un ultimo abbraccio alla famiglia. Sono tanti i ricordi, le discussioni, la vittoria contro l’Inter con gol di Bonaventura, e ancora le polemiche sullo stadio. Io ero d’accordo con lui, ma non potevo dirlo per la mia posizione politica. E anche qualche momento di tristezza come le finali perse. Il nostro primo incontro fu stranissimo, mi trovò in via Guicciardini e mi disse “io sono Joe”, io risposi “io sono Matteo” ma non avevo capito davvero chi era”.

Fuori gli amici lo ricordano insieme al Vespa Club Pozzallo (Barone era un amante dell’iconico motorino sul quale si era fatto fotografare tempo fa, ai campini, quando ancora il Viola Park non era stato completato). Terminata la messa la piazza circostante accompagna il feretro con un lungo applauso, prima che venga ospitato nella casa originaria della famiglia Barone (poi sarà trasferita negli Usa, dove martedì si celebreranno i funerali.