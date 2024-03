POZZALLO DICE ADDIO A BARONE: LE IMMAGINI DI FV. ACF PRESENTE

Fonte: da Pozzallo, Niccolò Santi

Il sole splende su Pozzallo per dare l'ultimo, definitivo addio dell'Italia a Joe Barone, che stamani è stato celebrato nella Chiesa madre "Madonna del Rosario" dalla cittadina che gli ha dato i natali e nella quale ha vissuto prima di partire per l'America, fare fortuna a New York e poi sbarcare a Firenze assieme a Rocco Commisso che lo raggiungerà proprio negli US per il funerale in programma martedì.

Il lungo addio a Joe Barone passa oggi per Pozzallo, alla seconda giornata di ricordo per il dirigente, stavolta con la processione da parte del paese (circa 20mila anime, noto alle cronache recenti soprattutto per le questioni legate all'immigrazione oltre all'aver dato i natali anche a Giorgio La Pira) in lutto ormai da due giorni, tra il sorriso di chi ricorda con piacere i giorni passati con Giuseppe e il dolore della famiglia che gli sta accanto anche in questa tappa siciliana.

L'atmosfera a Pozzallo si alterna tra il silenzio di chi sfila dietro alla bara di Barone e la musica che rimbomba a tutto volume per le strade bianche del paese. Nella sfilata sono presenti anche Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze, e una delegazione della Fiorentina capitanata da Nicolas Burdisso e Valentino Angeloni, visibilmente provati da questi giorni al pari del team manager Ottaviani (in video). Qua e là spuntano i vessilli o i simboli della Fiorentina, tra bandiere, sciarpe e le tute dei ragazzi della Pozzallo Due che sono accorsi per celebrare Joe Barone, filo conduttore tra Firenze e Sicilia.

Ecco le immagini dalla messa in suffragio, esclusiva di Firenzeviola.it: