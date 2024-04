BOQUETE, Tanta delusione, mercoledì a Milano per vincere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La giocatrice della Fiorentina Femminile Vero Boquete ha parlato ai canali ufficiali viola del pareggio con il Sassuolo, arrivato a sopresa nell'ultimo quarto d'ora dopo una partita dominata: "La delusione è tanta per la voglia che avevamo di chiuderla oggi e per come si era messa la gara. 4-1 alla pausa sembrava sufficiente per gestire la gara ed invece ci siamo chiuse dietro ma ci è presa un po' di paura e come succede nel calcio la squadra che non ha nulla da perdere rimonta.

Ora rigiochiamo tra quattro giorni e sarà un'altra battaglia e questa deve essere la motivazione per spaccare tutto a Milano. Lo spirito sarà di vincere e convincere per cancellare l'amarezza di questa sera che la squadra non merita e dimostrare chi siamo e quanto valiamo, se siamo avanti è perché abbiamo fatto bene per tanti mesi e questa è la nostra certezza che dobbiamo recuperare bene perché mercoledì si va a Milano a vincere".