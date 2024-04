VOLLEY, A Conegliano lo scudetto, alla Savino gli applausi

© foto di Maurizio Anatrini

Troppo forte l'Imoco Conegliano per la Savino Del Bene, con la squadra veneta che per la sesta stagione consecutiva vince lo scudetto di serie A1 femminile di volley. Lo fa al Pala Wanny dove Scandicci prova ad opporsi allo strapotere delle avversarie ma dopo il primo set cede il passo per 3-1 (25-23, 17-25, 17-25, 21-25) in gara 4 (aveva vinto gara 1).

La Savino Del Bene chiude però la stagione a testa alta e tra gli applausi del palazzetto, dopo aver giocato anche in Champions (in finale guarda caso c'è proprio Conegliano) e raggiunto la finale scudetto, segno di una grande crescita della squadra di Massimo Barbolini, per l’ultima volta al timone di Scandicci prima dell’avventura nella neonata lega americana Lovb che scatterà il prossimo autunno. Ambassador della serata, Borja Valero, che ha portato la Coppa poi consegnata a Conegliano.