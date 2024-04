NZOLA, Tornato in gruppo ma ancora out. I convocati...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Qualcosa sembra muoversi per il ritorno a disposizione di Mbala Nzola anche se non sarà domani l'occasione giusta per lui. L'angolano sembra però essere tornato in gruppo ieri e dunque potrebbe aver superato i suoi problemi personali, non meglio specificati dal club e che Italiano archiviò come mancanza di serenità che il giocatore doveva ritrovare. Tra i convocati manca anche Mandragora per un problema fisico.

LEGGI L'ELENCO DEI CONVOCATI