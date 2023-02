PORTIERI, Possibile alternanza: si aspetta Sirigu

Secondo quanto scrive La Nazione potrebbe riproporsi l'alternanza in porta che c'era a inizio stagione tra Terracciano e Gollini. L'arrivo di Sirigu, portiere dal passato ingombrante e dal presente da rilanciare, potrebbe far nascere una nuova potenziale alternanza che fino ad ora Terracciano ha continuato a disinnescare. Anche a Torino sarà così. E poi ci sarà l’Europa. L’inserimento dell’ex Napoli sta procedendo per gradi ma un passo alla volta potrebbe anche dare il via all'alternanza.