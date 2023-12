OLIMPICO, Attesi circa mille tifosi della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

E' una vigilia di campionato non solo per la squadra, ma anche per i tanti tifosi viola che partiranno domani alla volta della Capitale per sostenere la propria squadra. Secondo quanto riportato dal La Nazione saranno circa mille i supporters gigliati presenti domani nel settore ospiti dello stadio, un numero che potrebbe comunque salire visto che la vendita dei tagliandi chiude quest'oggi alle ore 19:00. Un Olimpico, dunque, che si preannuncia infuocato, con il tifo organizzato della Fiorentina pronto a farsi sentire dopo che, nel precedente del 30 ottobre contro la Lazio, la trasferta era stata boicottata in risposta al caro biglietti.