OBIETTIVI, Anche il Leicester su Boga: pronti 20 milioni

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato anche per quanto riguardano le uscite. Come riferisce La Nazione, la cessione di Szymon Zurkowski allo Spezia è ben impostata e c’è un’intesa di massima tra le società. A favorire questa operazione ci sono anche i buoni rapporti tra le proprietà americane dei club, soprattutto tra il dg viola Joe Barone e il presidente dei liguri, Robert Platek. Intanto l’Atalanta ha fatto capire di non voler cedere in prestito Boga, bensì potrebbe cederlo ad una cifra vicina al prezzo sborsato al Sassuolo, circa 20 milioni. Mentre il Leicester, stesso club che avrebbe recapitato alla Fiorentina un’offerta da 34 milioni per Nicolas Gonzalez, sembra disposto a pagarli, con Boga che gradirebbe la Premier.