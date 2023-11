NZOLA, Tra i "casi" di questa Serie A: 1 gol in 607 minuti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alle delusioni di questo inizio di Serie A e ci inserisce M'Bala Nzola della Fiorentina. Acquisto fortemente caldeggiato da Vincenzo Italiano che lo ha voluto alla Fiorentina dopo averlo allenato allo Spezia e, prima ancora, al Trapani. La Viola lo ha pagato in estate 13 milioni (dopo la cessione di Cabral al Benfica) e fino a questo momento l’angolano ha segnato un solo gol, e neanche decisivo, nel 3-0 al Franchi contro il Cagliari. Nzola ha giocato 10 gare su 10, di cui 6 da titolare, per un totale di 607 minuti: non si può certo dire che non abbia avuto le sue chance. Nel novero delle delusioni anche Luka Jovic che al Milan non ha certo brillato.