NICO, Ora c'è bisogno di lui. Decisivo in 9 gare su 13

Il Corriere dello Sport - Stadio si concentra su Nico Gonzalez e sull'importanza che l'argentino ormai riveste per la Fiorentina. Il suo ultimo gol in campionato (contro il Napoli) ha coinciso con gli ultimi punti conquistati dalla squadra di Italiano e non può essere un caso.

Nelle 13 partite fin qui disputate in stagione ha firmato 7 reti e servito 2 assist, quindi è stato decisivo in 9 di queste 13, pari al 70 per cento. Ormai Nico sa fare tutto e lo fa piuttosto bene, anche se a destra rende di più. Impressionante è la capacità di incidere da subito visto che ha già segnato due gol nei primi 5 minuti di gioco ma contro la Juventus servirà anche qualcosa di più: da un suo gol venne fuori il 2-0 che qualificò la Fiorentina alla Conference ma nelle altre partite contro i bianconeri sono arrivate tre sconfitte. Il conto va aggiornato.