NAZIONE, Solo Arsenal e City hanno i numeri viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato da La Nazione la striscia consecutiva di successi, tra campionato e coppa, è la migliore dei campionati più importanti del vecchio continente. Già, perché solo Manchester City e Arsenal stanno reggendo in passo di viola, che però al momento sono fermi a sette successi consecutivi. Dalla trasferta dei mille dubbi di Verona - era il 27 febbraio - la Fiorentina ha iniziato a correre, in difesa, ma anche in attacco. Per la verità già contro il Braga – il 23 febbraio – si era vista una squadra in crescita. Ma la consapevolezza è arrivata dopo il ’Bentegodi’. Non è una coincidenza che il periodo positivo viola sia andato in parallelo con l’esplosione dell’attacco che ha prodotto 17 gol (contro i soli 4 subiti sempre prendendo in esame le otto gare vittoriose) degli attaccanti, in particolar modo di Cabral (4 gol). Ma se si tolgono le doppiette di Barak e Mandragora (e le due autoreti a favore) le altre segnature hanno avuto un volto diverso per ogni gol. Segno evidente che anche il gioco (e la distribuzione dei marcatori) ha subito una evoluzione positiva evidente.