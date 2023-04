NAZIONE, Sogno Europa: la forza viola è nel gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scritto questa mattina da La Nazione è vietato sottovalutare una partita che, risultato dell’andata alla mano, per la Fiorentina deve rimanere una formalità. Italiano si fida ormai ciecamente dei suoi ragazzi, ma ogni tanto alzare la soglia dell’attenzione serve eccome. Ecco perché ieri mattina ha radunato il gruppo ed ha parlato in modo schietto. Un passo alla volta, anche se l’obiettivo di tutti (che adesso fatica a rimanere sottotraccia) è chiaro: arrivare a Praga il 7 di giugno. Prima l’ostacolo Poznan, poi quello un po’ più impegnativo rappresentato dalla vincente di Nizza-Basilea (all’andata finì 2-2), in programma stasera alle 21 quando i viola avranno già concluso la loro partita. Un occhio al televisore negli spogliatoi cadrà senz’altro. Per pensarci ci sarà tempo (anche se non troppo, le due semifinali sono in programma l’11 ed il 18 maggio), adesso la concentrazione è tutta rivolta al Poznan di van den Brom. L’idea è quella di non usurare nessun giocatore per avere freschezza e lucidità nei prossimi 45 giorni, quando davvero si decideranno le tre competizioni. Rebus da sciogliere stamani in tutte le zone del campo, tenendo conto di fatica, acciacchi, diffide pendenti e del... Monza, che nemmeno troppo timidamente comincia a materializzarsi all’orizzonte. Possibile chance per Luka Jovic al centro dell’attacco. Ieri Italiano lo ha coccolato, raccontandone i recenti problemi fisici e la sua capacità di accendersi all’improvviso nelle notti europee. Può essere la serata giusta per rilanciarlo. In questo finale così ricco ed intenso il tecnico ha bisogno di contare su tutta la rosa. Soprattutto sull’esperienza dell’ex attaccante del Real Madrid.