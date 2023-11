NAZIONE, Dubbio Beltran-Nzola: l'ex Spezia in rialzo

FirenzeViola.it

La Nazione apre le sue pagine sportive oggi con il dubbio per l'attacco della Fiorentina: Beltran o Nzola contro la Juventus? Per ora l'argentino è in leggero vantaggio ma le quotazioni dell'ex Spezia sarebbero in rialzo: la decisione potrebbe essere presa anche solo la mattina stessa della partita. Il vantaggio dell’argentino è ovviamente da ricollegarsi alla doppietta sblocca-crisi firmata in Conference e quello che di buono Beltran ha fatto vedere nel primo tempo di lunedì sera all’Olimpico.

L’ex del River è in buona condizione, sembra aver terminato l’apprendistato nel calcio italiano. Nzola può essere – con la sua fisicità e il trascinarsi dietro raddoppi di marcatura – una pedina preziosa per aprire le maglie della difesa della Juve e favorire gli inserimenti degli esterni offensivi e di Bonaventura.