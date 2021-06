MENDES, E un'invadenza che Rocco vuole limitare

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino questa mattina si parla in generale delle difficoltà che la Fiorentina sta trovando per impostare la nuova stagione, sia all'interno di casa propria (con i rinnovi di Ribery e di Antognoni che non sembrano imminenti) sia per ciò che riguarda il mercato: si tratta - spiega il quotidiano - di piccole difficoltà di inizio percorso che si uniscono a quelle incontrate nella caccia a Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes. Jorge Mendes (d’accordo col mister) è al lavoro per smussare gli angoli e, allo stesso tempo, per proporre altri suoi assistiti. Un aiuto gradito, quello del super agente ma la cui «invadenza», Rocco Commisso, vuole tenere a bada.

