LA NAZIONE, Contro l'Inter c'è voglia di impresa

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, della stagione delle verifiche periodiche, ne arriva una parecchio muscolare contro la versione bis dell’Inter, che però è meglio di quasi tutte quelle titolari del campionato: appuntamento alle 15 per gli ottavi di finale di Coppa Italia, gara secca, per una partita che può significare parecchio in termini di prestigio. Di sicuro per la Fiorentina, che sta cercando di surfare con dignità una stagione piena di alti e bassi. Allo stadio ci sarà anche Commisso, in arrivo stamattina dagli Usa dopo due mesi e mezzo: molte questioni da affrontare, la prima sarà la partita contro l’Inter.