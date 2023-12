FirenzeViola.it

Dal punto di vista delle occasioni non è stata una gara particolarmente complicata da dirigere per la giacchetta nera Sacchi, che non ha mai dovuto ricorrere al VAR. Il fischietto marchigiano è bravo a non lasciarsi scappare di mano una gara a tratti un po' nervosa che di fatto lo porta ad estrarre sette (giusti) cartellini gialli.