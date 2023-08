L'OPINIONE, Viola più forte e convinta. Mamma mia, e ora?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Calabrese su Repubblica definisce la Fiorentina "una squadra più forte e convinta". "Mamma mia, e ora? Sì perché un successo così ti mette intesta strane idee - scrive Calabrese. Inizi a fare previsioni. Sogni la Champions, lo scudetto, magari anche la Supercoppa. Di fronte a una Fiorentina così dirompente è facile fantasticare di una stagione da veri protagonisti, immaginare di arrivare chissà dove, stimolare le speranze e non mettere limiti alle ambizioni". E conclude: "Ora è il tempo dell’euforia e dei sorrisi, dei gol e delle emozioni.

Ieri sera ci siamo proprio divertiti. Partire così forte è una botta di orgoglio e di adrenalina, anche in vista della sfida di giovedì contro il Rapid Vienna in Conference League. La nostra coppa. Lì abbiamo un conto in sospeso. E allora bentornata Fiorentina, ci vediamo alla prossima".