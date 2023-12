L'OPINIONE, Vederci lassù dà una botta di adrenalina

FirenzeViola.it

All'interno delle colonne di La Repubblica (Fi) in edicola questa mattina è possibile leggere un editoriale di Giuseppe Calabrese: "Godiamoci la classifica e anche se le partite di oggi potrebbero portarci nuovamente fuori dalla zona Champions, la Fiorentina sta comunque lottando per un posto nell'Europa che conta, specie se a gennaio arrivassero i giusti rinforzi per limare alcuni difetti. Guardando al presente, non si può non essere soddisfatti dalla vittoria sul Monza. Poco importa se arrivata per un errore di Di Gregorio, il calcio è anche fatto di opportunità e la Fiorentina sta imparando ad essere pratica; meno bella ma più convinta e concreta.

I conti si faranno alla fine, ma vedere la squadra lassù dà una bella botta di adrenalina. Tornano in mente gli anni di Montella e Prandelli, che Italiano proverà a ripercorrere. Senza dimenticare le altre competizioni, che la Fiorentina non ha certo intenzione di mollare".