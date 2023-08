ITALIANO, Le sue scelte saranno condizionate dal mercato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporto da La Nazione, le due finali perse lo scorso anno avrebbero potuto spegnere l'entusiasmo del gruppo Viola, un pericolo che Vincenzo Italiano aveva ben presente e infatti, aveva chiesto che la squadra venisse profondamente rinnovata, sia per alzare la qualità sia per immettere motivazione nell'ambiente.

Quella di stasera sarà una Fiorentina decisamente diversa rispetto a quella della passata stagione, ricordando che il mercato è ancora aperto sia in entrata che in uscita. Sul tavolo resta per esempio la questione Amrabat, che proprio per questo contro la formazione dell’ex Gilardino dovrebbe restare a guardare. Stesso discorso per Quarta, per il quale la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la cessione al Betis Siviglia. Le scelte di Vincenzo Italiano saranno influenzate anche dalla situazione di mercato. L'idea sarà quella di sempre: dominare la partita con coraggio, eliminando quelle sbavature, sia in fase offensiva sia in fase difensiva, che molte volte hanno condannato i viola.