ITALIA, Ultime di formazione: in mezzo c'è Jack

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ultime di formazione per l'Italia in vista dell'impegno di domani contro la Macedonia del Nord all'Olimpico di Roma. La Gazzetta dello Sport inserisce Jack Bonaventura nello scacchiere che Luciano Spalletti sceglierà di schierare per una partita fondamentale in vista di Euro 2024. In porta ci sarà Donnarumma, difesa con Darmian, Gatti, Acerbi e Dimarco, centrocampo a tre con Jorginho in mezzo e ai suoi lati Barella e Bonaventura. Infine il tridente con Berardi, Raspadori e Chiesa pronti a partire dall'inizio. Solo panchina invece per Biraghi.