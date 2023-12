IL PEGGIORE, Nzola troppo poco incisivo sotto porta

E' una Fiorentina a due facce quella vista ieri sera all'Olimpico contro la Roma, che parte sorniona e disattenta nel primo tempo per salire in cattedra col passare dei minuti e concludere la gara in crescendo. Nonostante ciò non convincono totalmente le prove di Kayode, in ritardo su Lukaku in occasione del gol del vantaggio (ma che si riprende un po' guadaganndosi l'espulsione di Zalewski) e di Ikoné, che continua ad accendersi con troppa poca frequenza. Secondo la maggior parte dei quotidiani, tuttavia, il peggiore è stato M'Bala Nzola, che continua a latitare sotto porta non riuscendo a dare il supporto necessario, soprattutto nel primo tempo quando spreca l'ottima palla di Bonaventura non riuscendo ad impattare ad un passo da Rui Patricio. Soltanto il Corriere Fiorentino premia il lavoro sporco fatto dall'angolano nel difendere la maggior parte dei palloni che gli sono arrivati. Questi i voti:

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport-Stadio 5,5

La Nazione 5,5

Corriere Fiorentino 6,5

Tuttosport 5

TuttoMercatoWeb 5

FirenzeViola.it 5,5