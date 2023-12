IL MIGLIORE, Beltran mette d'accordo tutti i quotidiani

FirenzeViola.it

La Fiorentina vince e soprattutto convince, per questo assegnare il premio di migliore in campo in una serata che proietta i Viola tra le migliori quattro della Serie A non è semplice. Sulle colonne dei vari quotidiani e siti locali e nazionali compaiono pochissime insufficienze, fioccano i bei voti e c’è incertezza a chi affidare il premio di MVP di serata. Premiate, in particolare modo, le prestazioni di Milenkovic (da 7 per FirenzeViola.it), Duncan (da 7 per il Corriere Fiorentino) e, soprattutto, di Arthur che per alcuni è il vero uomo partita della serata (7.5 da parte di Nazione, Repubblica e Corriere dello Sport). Colui che mette d'accordo tutti, però, è Lucas Beltran, il cui gol di rapina sulla disattenzione del brianzolo Di Gregorio manda la Fiorentina a dama e consente di tornare ad una vittoria in trasferta che mancava dallo scorso 6 ottobre. Questi, nello specifico, i voti dell'argentino:

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere dello Sport: 7

La Nazione: 7

Il Corriere Fiorentino: 6,5

La Repubblica (Fi): 7

Tuttosport: 7

TuttoMercatoWeb: 7

FirenzeViola.it: 7