IL COMMENTO, Nzola dà slancio. E chi ben comincia...

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è spazio anche per il commento di Ernesto Poesio, che scrive: "Chi ben comincia, si dice, è a metà dell’opera. Ma iniziare il campionato come ha fatto la Fiorentina è qualcosa di più, regala entusiasmo e consente di sognare in grande almeno in queste calde notti d’agosto dove prendere sonno può essere complicato. [...] Soprattutto in attacco la presenza di un giocatore così forte fisicamente e così adatto al gioco di Italiano (che lo aveva messo in cima alla lista delle sue preferenze) è sembrato regalare slancio a tutta la manovra offensiva.

Il risultato è stato una partita dominata in lungo e in largo. Da grande squadra, proprio ciò che i viola aspirano a diventare. E chi ben comincia...".