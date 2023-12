IKONÉ, Ora tocca a lui: a volte confonde pure se stesso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione parla del fatto che l’occasione più grande dopo l'infortunio di Nico Gonzalez ce l’ha Jonathan Ikoné. "Tanto altalenante da confondere talvolta pure se stesso", scrive il quotidiano, il titolare a destra diventerà lui. La stagione l’aveva iniziata bene, poi il problema all’anca lo ha fatto ripiombare nel solito rendimento: partite discrete, dove dà la sensazione di poter essere decisivo, e partite anonime. Come quella di Budapest.

Negli occhi un controllo fallito quando poteva andare da solo verso la porta. Fin qui due gol in Europa e un assist in Serie A (in 443 minuti). Bottino troppo misero per essere vero.