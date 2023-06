IGOR, Futuro lontano da Firenze e polemiche social

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Polemica social per Igor, forse una risposta alle critiche ricevute negli ultimi tempi. Il difensore brasiliano, come abbiamo riportato ieri e come ribadisce La Nazione, ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra le due medaglie d’argento vinte in Coppa Italia e Conference League. Il classe 1998 ha anche pubblicato la scritta "il segreto" aggiungendo l’emoji del dito davanti alla bocca, come per zittire qualcuno. Igor è stato al centro delle critiche nelle ultime settimane, per i numerosi errori commessi nel finale di stagione. E come vi abbiamo raccontato su Firenzeviola.it, la sua partenza appare ormai inevitabile.