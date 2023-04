TUTTOSPORT, Tornano Milenkovic e Amrabat. In attacco...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina volerà oggi in Polonia dove domani alle 21 affronterà il Lech Poznan per i quarti d’andata di Conference League, con soli due "indisponibili". Il primo Sirigu, il secondo Martinez Quarta (per squalifica). Al posto del centrale argentino, come scrive anche Tuttosport, ci sarà Milenkovic al rientro dopo la panchina con lo Spezia per i postumi dell’influenza. Annunciato pure il ritorno di Amrabat assente sabato per squalifica. In attacco è ballottaggio fra Jovic, capocannoniere di Conference con 6 reti, e Cabral, 5, mentre sulle fasce si scaldano Nico Gonzalez e Brekalo. Al seguito della Fiorentina previsti almeno 500 tifosi.