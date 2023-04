TUTTOSPORT, Grinta Arthur: è a un passo da Edmundo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle pagine odierne di Tuttosport è presente un focus legato ad Arthur Cabral, che si annuncia uno dei grandi protagonisti in casa viola in vista della gara di questo pomeriggio a Monza. Come spiega il quotidiano, dopo l’esclusione giovedì nel ritorno dei quarti di Conference con il Lech Poznan Cabral è annunciato oggi di nuovo titolare. Giusto lunedì ha timbrato contro l’Atalanta l’1-1 su rigore lasciatogli da Gonzalez e con 15 reti finora in 40 partite Arthur ha tanti motivi per non fermarsi, specie personali: gli basta un gol per raggiungere il connazionale Edmundo a quota 10 fra lo scorso campionato e questo, diventando il 5° calciatore brasiliano della storia viola ad arrivare in doppia cifra in A. Il tutto a ridosso del 25° compleanno, martedì. Insomma Cabral vuol lasciare il segno anche oggi.