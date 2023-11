TUTTOSPORT, Fiorentina: occhi su Jonathan David

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono solo quattro i gol segnati finora con la Fiorentina da Nzola e Beltran: uno in campionato e uno in Conference per l’angolano e due in Conference per l’argentino, ancora a caccia del primo centro in serie A. I 38 milioni spesi, secondo Tuttosport, non hanno sortito al momento gli effetti sperati, non risolvendo le lacune realizzative della squadra, che dalla cessione di Vlahovic alla Juventus non è riuscita a colmare quel vuoto.

Se la classifica viola continua ad essere molto intrigante il merito va soprattutto a Bonaventura e Nico Gonzalez, autori di undici centri e tre assist. La stagione però è ancora lunga perciò saranno fondamentali le reti di Nzola e Beltran e a Milano potrebbe esserci anche la possibilità di vederli entrambi in campo dal primo minuto. L’intenzione del club viola è non sfiduciare le scelte fatte in estate anche se per gennaio qualche nome per potenziare l’attacco già circola e, secondo il giornale torinese, uno su tutti sarebbe quello di Jonathan David, centravanti canadese del Lille, classe 2000, in scadenza nel 2025.