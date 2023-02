TUTTOSPORT, 5 minuti per presentare la sfida di stasera

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla sfida di stasera contro la Juventus ed in particolare fa presente come per la Fiorentina bastino solo 5 minuti per presentarla, attraverso l'intervista ad Italiano che ha risposto a qualche domanda dei tifosi. Per fortuna alcuni sostenitori Viola hanno avuto un confronto più diretto con la squadra ieri mattina. E' stato chiesto impegno, cuore ed orgoglio da ora fino a fine stagione.