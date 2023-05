TIRRENO , Il gol di Cabral non basta, Viola rimontata

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nell'edizione odierna de'Il Tirreno è presente un articolo inerente alla partita di ieri sera tra Fiorentina e Basilea finita con il risultato di 1-2 a favore degli svizzeri. I viola passano in vantaggio grazie al gol dell'ex, Arthur Cabral, ma non basta perché il Basilea ribalta la partita: prima Diouf segna il gol del pareggio e poi Amdouni segna il gol decisivo. . A uscire dal rettangolo verde del Franchi col sorriso sono stati i giocatori di Vogel. Non è sicuramente finita: mancano ancora 90 minuti per provare a rovesciare il risultato e raggiungere la seconda finale stagionale. Al St Jakobs Park ha l'ultima chance per continuare a rincorrere il sogno europeo. In Trasferta la squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrare di essere, dal punto di vista realizzativo, meglio rispetto che in casa: sono infatti 18 i gol segnati lontano dal Franchi sui 33 gol totali in campo internazionale, più dl 50% del totale. L'ultimo atto dovrà quindi essere costruito con l'aiuto di tutti i calciatori, compreso Nico Gonzalez che sembra aver perso quella sua vivacità, per continuare a sperare in un trofeo internazionale.