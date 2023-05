REPUBBLICA, Viola in un Maradona in festa, ma Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Al Maradona sarà una festa, certo, ma anche l'occasione per Vincenzo Italiano di preparare al meglio la sfida di giovedì prossimo, al Franchi, contro il Basilea. In palio ci sarà l’andata delle semifinali di Conference League, con la finalissima di Praga sullo sfondo e la voglia da parte del popolo viola di vivere momenti di gioia proprio come sta facendo Napoli e la sua gente. Quella di stasera, prosegue La Repubblica (Firenze), sarà una gara vera a tutti gli effetti. Nonostante un clima di festa, quasi da ultimo giorno di scuola, la Fiorentina ha il dovere di uscire dal Maradona con certezze e conferme.