REPUBBLICA, Serve una vittoria per rincorrere l’Europa

Come scrive La Repubblica (Firenze) la Fiorentina ha incassato la qualificazione alla finale di Coppa Italia e ci sarà tempo per pensare all’ultimo atto, all’Olimpico, contro l’Inter. La squadra di Italiano non dovrà perdere ritmo, entusiasmo, carattere. Dopo la “manita” rifilata alla Sampdoria, i viola dovranno affrontare due trasferte in Campania: questo pomeriggio ( ore 18) a Salerno e domenica, stesso orario, al Maradona contro il Napoli. La rete di Dia, un sinistro meraviglioso a incrociare, ha gelato la domenica che poteva essere perfetta. E ha regalato ai salernitani un punto più che prezioso in ottica salvezza. Sousa ha portato una nuova mentalità e, grazie al suo 3- 4- 2- 1 che vede in Dia il finalizzatore spietato, ha restituito alla Salernitana una classifica più serena. L’attaccante senegalese, 26 anni, ha già realizzato 12 gol e messo in fila sei assist in totale. I viola dovranno pensare a come arrivare al meglio alla semifinale d’andata di Conference in programma tra una settimana al Franchi contro il Basilea. Passando da Salernitana e Napoli, per poi presentarsi a quell’appuntamento nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Italiano può tirare un sospiro di sollievo dall’ultimo allenamento, che ha riportato Bonaventura in gruppo. Italiano dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Terzic sulla sinistra, Cabral in attacco e il tridente alle sue spalle formato da Ikonè, Barak e Saponara. In mezzo al campo non ci sarà Amrabat, out per un colpo ancora non smaltito. Per lui lavoro personalizzato. Così spazio a Castrovilli e Mandragora controla Salernitana.