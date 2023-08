REPUBBLICA, Rebus Quarta: il Betis può offrire 8 milioni

Fonte: La Repubblica (Firenze)

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Resta sempre spinosa la situazione di Amrabat in casa Fiorentina: il marocchino si allena in maniera personalizzata in attesa di un’offerta che però ancora non è arrivata, né dalla Premier né dalla Spagna, o comunque non ha raggiunto la cifra di 30 milioni richiesta dalla dirigenza. L’entourage del calciatore è al lavoro, Sofyan aspetta. In difesa invece l’ago della bilancia è Quarta, cercato dal Betis. Il suo trasferimento in Spagna è però bloccato dalla poca possibilità di spesa del club andaluso, pronto a offrire soltanto otto milioni di euro.

E poi c’è la questione attacco: Kouamé continua ad avere richieste, anche interessanti da dieci milioni di euro, come quella del Lorient. La Fiorentina, Italiano in primis fa muro, mentre su Jovic la società è pronta seriamente a prendere in considerazione eventuali offerte: la Roma, a cui era stato proposto Luka, ha virato su Azmoun e punta Lukaku, per il Milan il serbo è un extrema ratio e adesso toccherà a Ramadani piazzare un giocatore fuori dal progetto.