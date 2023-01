REP. FI., Sei gare in un mese: da ora vietato fermarsi

Come scrive La Repubblica Firenze, adesso si riparte e gennaio segnerà la prima svolta nella stagione della Fiorentina. Perché saranno sei le gare che Jovic e compagni disputeranno in questo mese: cinque di campionato e una, secca, che mette in palio i quarti di finale di Coppa Italia. In totale saranno quattro sfide al Franchi e due, di lusso, all’Olimpico di Roma: contro i giallorossi e contro la Lazio. Incroci pesanti, che testeranno anche la voglia di tornare nelle zone che contano da parte della Fiorentina che certo non può ritenersi soddisfatta del decimo posto attuale in classifica.

Con i playoff di Conference League ancora relativamente distanti, ecco che gennaio assume un peso specifico notevole. La pausa è terminata: da adesso e fino al termine della stagione, vietato fermarsi.