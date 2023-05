REP. (FI), Per la finale in difesa favoriti Ranieri e Milenkovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna del quotidiane La Repubblica di Firenze si concentra sulla difesa viola in vista della finale di Conference League contro il West Ham. Ripensando alla finale di Coppa Italia contro l'Inter, Italiano dovrà modificare alcuni atteggiamenti della squadra. Il suo gioco spinge la difesa ad alzarsi fino a centrocampo esponendosi però a ripartenze e a situazioni di uno contro uno. La Viola contro gli inglesi dovrà essere più attenta rispetto che contro i nerazzurri, dove ha subito due gol nel giro di pochi minuti. Sono necessari quindi meno rischi e meno errori individuali. Igor, Quarta, Milenkovic e Ranieri, due maglie da titolari per quattro giocatori. Date le motivazioni dette in precedenza, gli ultimi due sono i favoriti: il serbo assicura solidità e Ranieri è abile nelle letture delle ripartenze avversarie. Il fattore più importante sarà la testa, in una notte che per i tifosi viola potrebbe essere indimenticabile.