REP. FI., Difesa da sistemare: 9 gol nelle ultime 5 sfide

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Repubblica Firenze sottolinea come una delle svolte preferite da Italiano sia stata quella di far evolvere i difensori a veri e propri registi della manovra offensiva. Ovvero, far staccare a turno un difensore dalla linea arretrata per poter impostare a centrocampo e così arginare la linea di pressione della squadra avversaria. Nelle ultime due gare, però, qualcosa non ha girato come sperato. Nove gol incassati nelle ultime cinque partite sono un campanello d’allarme, in quanto se molto deriva dalla testa allora ecco che la squadra di Italiano dovrà riconnettersi subito. C’è un finale di stagione da vivere al massimo, ecco perché i cinque gol incassati nelle ultime tre di campionato, devono far riflettere. La Fiorentina ha interrotto la serie di 14 risultati utili consecutivi con la sconfitta contro il Lech Poznan. Poi, col ko a Monza, i viola hanno spezzato gli otto risultati utili di fila in campionato.