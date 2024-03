NAZIONE, Viola: una gara e quattro motivi per vincere

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de La Nazione vengono elencati quattro motivi per i quali la Fiorentina domani sera contro il Milan andrà a caccia dei tre punti in palio. Come spiega il giornale, il pensiero di tutti non potrà che andare verso il ricordo di Joe Barone (primo motivo). Ma i sentimenti, per forza, lasceranno spazio alla concretezza di una gara che ha un’importanza capitale per il percorso futuro della Fiorentina (secondo motivo).

Non solo. Sarebbe un’importante iniezione di autostima per l’inizio di un periodo di gare da vivere in apnea (terzo motivo). Italiano sa bene che un successo avrebbe l’effetto di una molla capace di sprigionare un’energia positiva e in grado di allontanare ombre pesanti. Importante in questo senso sarà anche la spinta emotiva del ’Franchi’, da ieri tutto esaurito (la Ferrovia chiusa per i lavori) per la gara contro il Milan di domani sera. Determinanti i tifosi come i big viola (quarto motivo) chiamati a una gara tutta grinta e orgoglio.